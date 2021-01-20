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HaberlerGündem3. SayfaFACİA! Son dakika: Tüp patladı, uzman çavuş ve 4 aylık oğlu hayatını kaybetti
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Tüp faciası! Uzman çavuş ile 4 aylık oğlundan acı haber

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp faciası yaşandı. Bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti. Eşi ve kızı ağır yaralandı

FACİA! Son dakika: Tüp patladı, uzman çavuş ve 4 aylık oğlu hayatını kaybetti
Uzman çavuşun evinde tüp faciası!
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AA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu uzman çavuş ile oğlu hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.

Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi. Olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti. Yaralanan eşi ve kızı ise Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BETON VE CAM PARÇALARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Patlama sonrası evde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın yaşandığı daireden kopan beton ve cam parçalarının da park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suruç ilçemizdeki ikametinde meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden jandarma personelimiz Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'ye ve oğluna Allah'tan rahmet, hastanede tedavileri devam eden eşine ve kızına acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

VALİ İLE İLÇE JANDARMA KOMUTANI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, ilçeye giderek patlamanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı, hastanedeki yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Olayla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangının saat 00.50 sıralarında çıktığı belirtilerek şöyle denildi: "Suruç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve dört aylık oğlu hayatını kaybetmiş, jandarma personelimizin eşi ve kızı ise yaralı olarak kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden Jandarma personelimiz ve evladına Allah´tan (cc) rahmet, yaralı anne ve çocuğumuza da acil şifalar dileriz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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