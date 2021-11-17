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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini Habertürk TV'de yorumladı: 6.5'e kadar deprem... - Haberler
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Son dakika haberler... Düzce depremi ne anlatıyor? Uzmanlar Habertürk TV'de değerlendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının ardından Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan uzmanlar ise bölgede büyük bir deprem beklemediklerini söyledi

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini Habertürk TV'de yorumladı: 6.5'e kadar deprem... - Haberler
Uzmanlar depremi Habertürk TV'de değerlendirdi
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HABERTURK.COM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntının ardından Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan uzmanlar ise bölgede büyük bir deprem beklemediklerini söyledi. İşte uzmanlardan ilk açıklamalar;

"BU BÖLGEDE KIRILMASINI BEKLEDİĞİMİZ FAY YOK"

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ziyadin Çakır: "Bu bölge Kuzey Anadolu Fayı üzerinde ve birçok fay da mevcut. Küçük bir deprem meydana geldi ve ciddi bir hasar olacağını sanmıyorum. Derinlik de fazla görünüyor. Ancak Düzce yapılaşması ve bulunduğu bölgeden dolayı biraz riskli olabilir. Bunun yanında burada kırılmasını beklediğimiz büyük bir fay hattı yok."

"KÜÇÜK DEPREMLER BEKLEYEBİLİRİZ"

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "4'ü geçen depremlerden sonra kısa bir süre tedbiren dışarıya çıkılabilir. Böyle zamanlarda fısıltı gazetesi çalışır ama bu bölgede büyük deprem beklemiyoruz. Bundan sonra büyük bir deprem olacağını söylemek de bilimsek olarak doğru olmaz. Genelde küçük depremler olabilir."

"6.5'E KADAR DEPREM ÜRETECEK BİR FAY VAR"

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali Koçyiğit: "Bu bölgede aslında 6-6.5 büyüklüğünde deprem yaratacak bir fay kırığı var. Deprem Ankara'ya yakın bir noktada meydana geldi. Eğer bu deprem büyüklüğü azalan bir seri olarak devam ederse ana deprem bu deprem demektir. Ancak gittikçe artan depremler olursa büyük bir deprem bekleyebiliriz. Şu anda panik olmaya gerek yok. Şu ana kadar 4.3 büyüklüğünde olan deprem de bu depremin ana deprem olduğunu gösterebilir. Bu bölge tabi 1 gün boyunca izlenecek. Bu bizim açımızdan sürpriz bir deprem değil."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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