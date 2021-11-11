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Uzungöl'de ne oluyor? Her geçen gün artıyor, inceleme başlatıldı

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri başladı. Göl yüzeyinde görülen ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, "Endişelendiren balık ölümlerinin kaynağının araştırılarak önlem alınmasını istiyoruz" dedi

SON DAKİKA: Uzungöl'de ne oluyor? İnceleme başlatıldı
Uzungöl'de ne oluyor?
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DHA

Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden bin 250 metre yükseklikte yer alan doğa harikası turizm merkezi Uzungöl'de, son günlerde balık ölümleri görülmeye başlandı.

Göl ve gölü besleyen derede, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri tespit edildi. Göl yüzeyinde görülen ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

'BÜTÜN CANLILARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR'

Gölde yaşayan bütün canlıların tehlikede olduğunu belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, "Gölümüzde oluşan balık ölümleri bizi endişelendiriyor. Balık ölümlerinin neden olduğunu bilmiyoruz ama bu durum göl içerisindeki bütün canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Konunun araştırılmasını ve ona göre önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

'HER GEÇEN GÜN ARTIYOR, ENDİŞELİYİZ'

Göldeki balık ölümlerinin kendilerini endişelendirdiğini anlatan turizmci Murat Akyüz ise "Son günlerde balık ölümleri oluyor. Göl kenarında gezen arkadaşlarımız balık ölümlerinin yaşandığını ve ölümlerin her geçen gün daha da arttığını belirtti. Ben de gelip baktım ve konunun uzmanlarından bilgi almak için sordum. Çok endişeliyiz. Ciddi manada balık ölümleri var. Sadece balıklar değil göl içerisindeki bütün canlılar tehlikede. Biz yetkililer aracılığı ile konunun araştırılmasını istiyoruz. Sorun ne ise önlem alınmalı" diye konuştu.

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