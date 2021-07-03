3 Temmuz koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. En güncel vaka tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı.

3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

3 Temmuz koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor, açıklandığında haberimizde yer alacak.

2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 697 oldu, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 130 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 183 milyon 649 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 975 bine, iyileşenlerin sayısı 168 milyon 96 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 562 bini, Hindistan'da 30 milyon 493 bini, Brezilya'da 18 milyon 622 bini ve Fransa'da 5 milyon 777 bini geçti.

ABD'de Beyaz Saray'ın, aşılama oranlarının düşük olduğu ve Delta varyantının yoğun görüldüğü bölgelere ekip göndererek temas takibi yapacağı ve gerekli ekipmanları sağlayacağı bildirildi.

Hindistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

İran, virüsün mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu. Karara göre Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacağı açıklandı.

İsrail'de son günlerde görülen vakaların yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu belirtildi.

Japonya'da Tokyo Valisi Yuriko Koike, kentte artan vakalar karşısında 24 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz düzenlenmesi seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bir grup bilim insanı, Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmaların Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülmemesi gerektiğini belirtti.

Son 24 saatte 6 bin 776 kişinin enfekte olduğu Tunus'ta salgının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan Delta varyantına rastlandığı bildirildi.

Macaristan'da aşılananların sayısı 5,5 milyonu geçtiği için kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararı alındı.

Gürcistan'da kitlesel aşılamanın 5 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bildirildi.