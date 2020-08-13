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Vakaların arttığı Gaziantep'te 65 yaş üstüne düğün yasağı!

Gaziantep'te gelin ve damadın, birinci derece yakını olmayan 65 yaş üstü akraba ve dostlarının düğünlere katılması Gaziantep Valisi Davut Gül'ün kararıyla yasaklandı. Vali Gül, “Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından, sabah 07.00-10.00 akşam 17.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstünün toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’dan sonra sebze, meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı

koronavirüs önlemleri
İHA

Yeni tip korona virüs vaka sayısının artış gösterdiği Gaziantep'te yeni yasak kararları alındı. Vali Davut Gül, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı. Evlenen çiftin birinci derece yakınları hariç, 65 yaş üstü yaşlıların düğünlere gitmesinin yasaklandığını belirten Vali Davut Gül, “Covid-19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor. 65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır” dedi.

18.00'DEN SONRA PAZARA ÇIKMAK DA YASAK

İHA'da yer alan habere göre öte yandan Vali Gül, “Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından, sabah 07.00-10.00 akşam 17.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstünün toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’dan sonra sebze, meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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