Vali başlattı! 14 gün evde kal kampanyası! 0:00 / 0:00

AA

Amasya'da ilk koronavirüs vakasının 17 Mart'ta görüldüğünü, hemen ardından kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının salgınla mücadelede canla başla çalıştığını vurgulayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, mücadelenin başlarında Vefa Sosyal Destek grupları, daha sonra oluşturulan salgın denetim merkezi ile vatandaşlara ulaşarak salgının kontrol altına alınması için çalıştıklarını anlattı.

"VATANDAŞ RAĞBET GÖSTERİYOR"

AA'da yer alan habere göre bu çalışmalar yapılırken son günlerde Türkiye'de ve Amasya'da vaka sayılarının artması üzerine Amasya'nın bilinçli halkına bir mesaj vererek, "14 Gün Evde Kal Amasya" temalı kampanya başlatma kararı aldıklarını dile getiren Masatlı, uygulamaya vatandaşların ciddi rağbet gösterdiğine işaret etti.

"EV ZİYARETLERİNE LÜTFEN GİTMEYİN"

Vatandaşlardan aynı zamanda evlerine misafir kabul etmemelerini ve bir süre daha ev ziyaretlerine gitmemelerini isteyen Masatlı, şunları kaydetti: "Bu kampanya ile hem salgının riskini azaltmak hem de kamuyla ilgili işleri daha sağlıklı yürütmek, salgın konusunda vatandaşlarımızda gerekli bilinci oluşturmayı amaçlamaktayız. Kampanya için sosyal medyayı çok iyi kullanıyoruz.

"SALGININ YÜKSELİŞİNİ BASKILAYACAĞIZ"

Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup 14 günü evlerinde geçirirlerse salgının yükseliş seyrini baskılamış olacağız. İnşallah bütün vatandaşlarımız bu kampanyamıza destek verecektir. Şimdiden destek verecek vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz ve bütün dünya bu salgının etkilerinden en kısa zamanda kurtulur."