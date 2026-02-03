İzmir'de sağanak yağış sebebiyle Alsancak bölgesinde bir vatandaş oluşan su birikintisinde yürürken çukura düşmüştü. Büyükşehir Belediyesi, buradaki kazıda gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle ile sorumlu elektrik dağıtım şirketine 100 bin TL idari para cezası uyguladı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAYAN ÇUKURA DÜŞTÜ

İzmir genelinde etkil olan sağanak yağış sebebiyle önceki gün Alsancak semtinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintisinde yürümek zorunda kalan bir vatandaş, güvenlik önlemi alınmayan çukura düştü. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği talihsiz anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki çekti.İzmir Büyükşehir, ilgili firmaya cezai işlem uygulandı

ŞİRKETE 100 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Vatandaşın düştüğü çukurun, Alsancak'ta dönüşüm projesi yürüten elektrik dağıtım şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Bölgenin yoğun yaya ve araç trafiğine sahip olması nedeniyle güvenlik önlemlerinin titizlikle alınması, çevre düzeninin sağlanması ve onarımların hızla yapılması konusunda şirketi daha önce uyaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili elektrik şirketine 100 bin TL idari para cezası uyguladı.