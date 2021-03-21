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Yabancı plakalı lüks araçta feci son! Şarampole yuvarlanıp, hurdaya döndü

Gebze'de Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, yabancı plakalı lüks araç sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Mert Ökmen (48),hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti. Araç içerisinden AFAD ekiplerince çıkartılan Ökmen'in cansız bedeni, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

FECİ KAZA! Son dakika: Yabancı plakalı lüks araçta acı son!
Yabancı plakalı lüks araçta feci son!
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DHA

Gebze'de Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, yabancı plakalı lüks araç sürücüsü Mert Ökmen (48) hayatını kaybetti.

Feci kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzeri, Gemlik Karsak kavşağı yakınlarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul'a seyir halindeki Mert Ökmen idaresinde YE67-GXO yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yolun kaygan olması sebebiyle otomobil; önce bariyerlere çarptı, ardından bir otoyol firmasına ait kontrol kutularını parçalayarak şarampole yuvarlandı.

Çevredeki sürücülerin, bildirmesiyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içerisindeki sürücü Mert Ökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içerisinden AFAD ekiplerince çıkartılan Ökmen'in cansız bedeni, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise şarampolden vinç yardımı ile çıkartılarak çekiciye yüklenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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