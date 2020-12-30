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Yapılandırmada başvuru ve ilk ödeme süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırmada başvuru ve ilk taksit süresi 1 ay uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son verilerine göre 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında 28 Aralık itibariyle 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı

Son dakika! Yapılandırmada başvuru ve ilk ödeme süresi uzatıldı - Haberler
Reuters

Yapılandırma kanununda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık'ta bitecek olan başvuru süresi ve 31 Ocak olarak öngörülen ilk taksit süresi 1 ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 7256 sayılı yapılandırma kanununun 3. ve 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödemeleri sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu maddelerde, yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık'a kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi öngörülüyordu.

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