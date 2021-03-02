Yargıda Birlik Derneği: Bizleri memnun etti 0:00 / 0:00

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Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı hakkında, "Bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanı olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren İnsan Hakları Eylem Planı hakkında Yargıda Birlik Derneği de bir açıklama yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında, Derneğimizin Bakanlığımıza sunduğu önerilerden olan;

1) Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyon Başkanlığı, Ağır Ceza, Ticaret ve İdare Mahkemesi Başkanlıkları gibi görevlere atanabilmek için asgari meslek kıdemi şartı getirilmesi,

2) Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için en az 45 yaş ile birinci sınıf olmanın yanı sıra belli bir kıdem şartı getirilmesi,



3) Hakim ve Savcı yardımcılığı müessesinin getirilmesi,



4) Hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesi,



5) Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılara belirli bir süre görev yapma teminatı getirilmesi,



6) Hakim ve savcıların tayinlerine esas bölge sisteminin yeniden düzenlenip, coğrafi teminat ilkesinin benimsenmesi,

7) Hakim ve savcıların terfi sisteminin yeniden düzenlenmesi,

8) İstinaf ceza dairelerine, gerekçesizlik ve savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle bozma yetkisi tanınması,

9) Adli ve İdari yargıda İtiraz, istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurma sürelerinin yeknesak hale getirilerek , sürelerin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlaması ilkesinin benimsenmesi,



10) Yeni ihtisas mahkemeleri kurulması,

11) Sulh ceza hakimliği kararlarına dikey itiraz yolunun ve sulh ceza hakimliği için asgari kıdem şartı getirilmesi,

12) Şikayete bağlı suçlarda takip edilmeyen davaların düşürülmesine karar verilebilmesi,

13) Adli kolluk görevlilerinin başka birimlerde görevlendirilmemeleri ilkesinin benimsenmesi,

14) Hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılarak, fakültelerin öğrenci alabilmek için asgari akademik kadro standartlarının belirlenmesi ve başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrencilerin alınması ilkelerinin benimsenmesi bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanı olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."