Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 2017 yılının eylül ayında Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Mustafa B., erkek öğrenci A.E.'yi, sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle tokat atarak ve kulağını çekerek darp etti. Aile, okula gitmek istemeyen ve uykusunda, "Öğretmenim ne olur vurma" dediği ileri sürülen A.E.'yi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü'ne götürdü.

"İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

DHA'da yer alan habere göre burada tedavi gören A.E. için 23 Ekim 2017'de hazırlanan uzman raporunda, "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.

ÖNCE 9 AY HAPİS VERİLDİ

Ailenin şikâyeti üzerine 2017 yılının kasım ayında öğretmen Mustafa B. hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda öğretmen hakkında, Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda sanık Mustafa B.'ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda 9 ay hapis cezası verildi. Bu sırada idari soruşturma kapsamında Sarıoğlan ilçesinde başka bir okula atanan öğretmen, ardından emekliye ayrıldı.

İSTİNAF CEZAYI ARTIRDI

A.E.'nin ailesi karara itiraz ederek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Mustafa B.'ye 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, öğretmenin daha önce de okulda bir hademeyi darp ettiği gerekçesiyle cezada erteleme yapmadı.

"KARAR MEMNUNİYET VERİCİ"

Kararı değerlendiren A.E'nin ailesinin avukatı Orhan Bürüngüz, "Sanık öğretmen yaklaşık 2 yıl önce müvekkilimin okul sınırları içerisinde kulağını çekerek ve tokat atarak yaralama eylemini gerçekleştirmiştir. Yerel mahkeme, kulak çekme eyleminin basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek bir yaralanma niteliğinde olduğu kanaatiyle 'basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezasına mahkûm etti. Bölge adliye mahkemesinde itirazlarımız haklı görüldü, yerel mahkeme kararı kaldırıldı. Burada öğretmene 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimize yönelik keyfi ve bilinçsiz bu uygulamaların son bulması adına istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararı memnuniyet vericidir" dedi.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

A.E.'nin babası Nazım E. ise, oğlunun öğretmeni tarafından dövüldüğünü, ardından kaçarak okula geldiğini söyleyerek, "Olayı sormak için okul müdürünün yanına gittim. Çocuğumu darp ediyor, eşime de ağza alınmayacak derece de laflar söylüyor. Üstüne de git 'Kralına şikâyet et' diyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. Oğlum Galatasaray takımının alt yapısında oynuyordu. Çocuğum futboldan uzaklaştı, psikolojisi bozuldu. Yüce Türk adaletine bizim güvencimiz sonsuzdur. Biz insan olarak düşündüğümüzde keşke yapmasaydı. Verilen kararı olumlu buluyoruz" diye konuştu.