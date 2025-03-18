Yasa dışı bahis soruşturmasında Pozitifbank, Payfix ödeme kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı.

DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Kork'un ifadesinde, "PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasa dışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım" şeklinde konuştu" dediği öğrenildi.

Erkan Kork savcılıktaki ifadesinde, "Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasadışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur" şeklinde konuştu.

"PARA TRANSFERLERİ MEVZUATA UYGUNDUR"

Kork, "Dosya kapsamında yer alan Gizli Tanık 'Cesur'un beyanlarını kabul etmiyorum. Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme adına 2022 yılında benden 1.5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım. Elimdeki bu senetten dolayı bana düşmanlık beslemektedir. Avukatlık mesleğinden ötürü, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum. MASAK tarafından 8 Aralık 2023 tarihli Analiz ve Değerlendirme Raporu’ndan alınan veriler, benim ve şirketim hakkında herhangi bir hüküm vermeden yalnızca kümül veriler içermektedir. Burada bahse konu rakamlar, benim ve firmam için hayatın olağan akışına uygundur. Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir. Banka alım süreci, ülkemizde MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ayrıca MİT soruşturması sonucunda gerçekleşen bir süreçtir" ifadelerini kullandı.