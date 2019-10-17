Af yasası son durum ne oldu?

İHA'nın haberine göre, İstanbul Kadıköy’de Uğur G. (45),aldatıldığını öğrenince eşini Serpil Ç.G.'yi yüzleştirmek için götürdüğü yasak aşkı Orkun A. (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, Serpil Ç.G isimli kadın kocası Uğur. G.'yi, Orkun A. ile aldattı. Durumu öğrenen koca Uğur G., geçen pazar günü eşini de yanına alıp yüzleşmek için Orkun A'nın Erenköy'deki evine gitti. Uğur G. burada yasak ilişkiyi öğrendiğini söyleyerek , Orkun A . ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Orkun A. masadaki bıçağı alarak şahsı bıçakladı.Aldığı bıçak darbeleri sonrası Uğur G. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cinayetin ardından kapının önünde bekleyen Uğur G.'yi gözaltına aldı. İddiaya göre bu sırada eşini aldattığı öne sürülen Serpil Ç.G. de kocası Uğur G. can çekişirken başında bekledi. Polis ekipleri, olay yerindeki Uğur G'nin eşi Serpil Ç.G'yi de gözaltına aldı. Orkun A. ifadesinde Uğur G'nin ilişkiyi öğrendikten sonra evine geldiğini ve Serpil G ile kendisini darp etmeye başladığını, kendisinin de dayanamayarak şahsı bıçakladığını söyledi.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Uğur G.'nin, olay günü akşam saatlerinde eşi ile Orkun A.'nın evine gittiğini, cinayetin ise taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından gerçekleştiğini belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serpil Ç.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Orkun A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.