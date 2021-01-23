Koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Türkiye'de uzun süredir restoranlar kapalı, hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Yasaklar korona vaka sayısının düşmesinde önemli rol oynadı. Peki yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte detaylar...

YASAKLAR KALKACAK MI? YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüs yasakları ile ilgili alınan yeni kararlar kabine toplantısında açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı belirtilmişti.

Yasakların kalkıp kalkmayacağına dair gelişmeler için gözler kabine toplantısına çevrildi ancak kabine toplantısı tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok.