AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede, eldeki mevcut imkanları sonuna kadar kullanarak, sürecin mümkün olan en az maliyetle atlatılması için var güçleriyle mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurguladı. Yeni yasaklar neler?

SON DAKİKA YASAKLAR NELER?

Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir. Bu sınırlama, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre, masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran'ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran'ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir."

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasının, yeni bir düzenlemeye kadar devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları İçişleri Bakanlığınca yayımlanacak genelgede yer alan bu yeni kademeli normalleşme adımlarının ülke ve millete hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, "Rab'bimden insanlığın tamamıyla birlikte milletimizi de bir an önce bu musibetten kurtarmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.