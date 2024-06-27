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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı Yakış için Meclis'te tören | Son dakika haberleri

        Yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı Yakış için Meclis'te tören

        Eski Dışişleri Bakanı ve emekli diplomat Yaşar Yakış için Meclis'te tören düzenlendi. Meclis'teki törenin ardından Yaşar Yakış'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:24
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        Yaşar Yakış için Meclis'te tören
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        Ankara'da dün hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı ve 22'nci, 23'üncü dönem Düzce Milletvekili Yaşar Yakış (86) için TBMM'de tören düzenlendi.

        Yaşar Yakış, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

        Yakış için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınları ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek katıldı.

        Yaşar Yakış'ın, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Yakış'ın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

        Meclis'teki törenin ardından Yaşar Yakış'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi. Yakış’ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çuhallı Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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