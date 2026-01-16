Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çeyiz sandığı yaparak geçimini sağlayan 85 yaşındaki şahıs, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

ALEVLER BİRDEN ETRAFI SARDI

İHA'nın haberine göre olay, Bayramiç ilçesi Türkmenli köyünde meydana geldi. 85 yaşındaki Hüseyin Çekiç, iddiaya göre ısınmak için elektrikli sobasını çalıştırdı. Aynı avlu içerisinde farklı bir evde yaşayan oğlu ve yakınları, evin kapısının altından dumanlar çıktığını fark etti. Evin kapısı açıldığında alevler birden her tarafı sardı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Elektrikli soba nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam, yakınları tarafından evden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri Hüseyin Çekiç'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hüseyin Çekiç'in Yörüklere çeyiz sandığı yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.