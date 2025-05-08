Yeni papa seçildi
Vatikan'daki Sistina Şapeli'nin bacasından beyaz duman çıktığı görülürken, yeni papanın seçildiği sembolik olarak açıklandı
Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.
Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.
Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.
Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.
Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak.
Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edecek.
Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.
İtalyan Kardinal Parolin en güçlü aday
Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin, yenilikçiler ve muhafazakarlar arasında uzlaşma rolü oynayabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.
Papa Franciscus'un papalığa seçildiği Mart 2013'ten sonra Ekim 2013'te devlet sekreterliği makamına getirdiği 70 yaşındaki Parolin, Vatikan'ın Çin ve Vietnam ile yakınlaşmasının başlıca mimarlarından biri olarak öne çıkıyor.
Parolin'in Kilise'nin dış ilişkilerinde daha dengeli bir yaklaşım benimsediği ve uluslararası diplomasi konusunda oldukça deneyimli olduğu biliniyor.
Kilise içerisinde ılımlı bir isim olarak değerlendirilen İtalyan Kardinal Parolin, yeni papa kim olabilir sorusuna yönelik yapılan anketlerde ilk sırada yer alıyor.
Filipinli Kardinal Tagle seçilirse ilk Asyalı papa olacak
67 yaşındaki Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle de sosyal adalete olan bağlılığı nedeniyle "Asyalı Franciscus" olarak anılıyor.
1982'de rahip olarak atanmasından bu yana teoloji alanında çalışmaları olan Tagle, yürüttüğü Imus Piskoposu ve Manila Başpiskoposu görevleriyle de idari tecrübe kazandı.
Tagle'nin yoksulları savunan tutumu ve iklim değişikliğine yönelik çağrıları Papa Franciscus ile benzerlik gösteren yönleri olarak gösterilirken Filipinli kardinalin sosyal medyada da aktif olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan, seçilmesi halinde Tagle, ilk Asyalı papa olacak.
İtalyan Kardinal Pizzaballa, en genç aday
60 yaşındaki Kudüs Latin Patriği İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa; İsrail, Filistin toprakları ve Ürdün'ü kapsayan başpiskoposluk bölgesiyle Orta Doğu’daki en üst düzey Katolik din adamı olarak öne çıkıyor.
Papa Franciscus'un Eylül 2023'te atadığı kardinallerden Pizzaballa, Fransisken mezhebine mensup olmasıyla biliniyor.
Pizzaballa, papa için gösterilen muhtemel adaylar arasında en genç isim olarak dikkati çekiyor. Uluslararası medyada yorumlarda, yaşının genç olması nedeniyle "uzun bir papalık" dönemi geçirebileceğinden kardinallerin, Pizzaballa'yı seçmek istemeyebileceği belirtiliyor.
İtalyan Kardinal Zuppi potansiyel adaylar arasında
İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi, potansiyel adaylar arasında gösterilen bir diğer isim.
2015'te Bologna Başpiskoposluğuna terfi edilen 69 yaşındaki Zuppi, Jorge Mario Bergoglio adıyla doğan Arjantinli Papa Franciscus'a yakınlığı nedeniyle "İtalyan Bergoglio" olarak anılıyor.
Zuppi'nin, Papa Franciscus gibi göçmenlik ve yoksulluk gibi konularla yakından ilgilendiği biliniyor.
Kardinal Zuppi, Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Papa Franciscus'un özel temsilcisi olarak bir süre savaşın tarafları ve ilgili ülkelerin başkentlerine ziyaretler gerçekleştirmişti.
Macar Kardinal Erdo'nun adı da öne çıkıyor
Macar Kardinal Peter Erdo, Avrupa ve Afrika'daki geniş kilise bağlantıları ve Katolik inancını yeniden canlandırmayı hedefleyen Yeni Evangelizasyon hareketinin öncüsü olarak görülmesi nedeniyle papalık için bir aday kabul ediliyor.
72 yaşındaki Erdo'nun adı, bu Konklav'da muhafazakarların bir adayı olabileceği teziyle yeniden öne çıkmış durumda.
Diplomatik kişiliğiyle bilinen Erdo; İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca biliyor.
Erdo, 2015'teki göçmen krizi sırasında da Papa Franciscus'un kiliselerin mültecileri kabul etme çağrısına karşı çıkmıştı.
Ganalı Kardinal Turkson seçilirse ilk siyahi papa olacak
Ganalı Kardinal Peter Turkson, Afrika'da saygı duyulan kilise liderlerinden biri kabul ediliyor.
76 yaşındaki eski Cape Coast Başpiskoposu, Papa Franciscus'un altında Papalık Konseyi Barış ve Adalet Bakanı olarak görev aldı.
2013'teki Konklav'da da potansiyel adaylar arasında gösterilen Turkson'un Kilisenin sosyal adalet konularındaki çalışmalarına öncülük ettiği biliniyor.
Turkson, seçilmesi halinde bu göreve gelen ilk siyahi papa olacak.
*Haberde kullanılan infografik AA tarafından servis edilmiştir