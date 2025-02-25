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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yenidoğan davasında tahliyelere itiraz | Son dakika haberleri

        Yenidoğan davasında tahliyelere itiraz

        Yenidoğan çetesi davasında dün 4 sanığın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:38
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        Yenidoğan davasında savcılıktan itiraz
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        İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada dün 4 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

        İHA'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz edildi.

        ARA KARAR ÇIKMIŞTI

        İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davada dün ara karar açıklamıştı.

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Hastanesi Medikal Muhasebecisi Funda Özen ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Serdar Yüksel‘in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar vermişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 tutuklu sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz edildi.

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