Son dakika: Yerli 'Marilyn Monroe' bu kez şoke etti!

Yerli 'Marilyn Monroe' şoke etti! 0:00 / 0:00

İHA

Mardin'de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, kentte yerli 'Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp kapıyı da kapatmaya çalıştı. Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darp etti.

Karahan’ın dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Karahan'ın küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.