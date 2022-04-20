Yiğit 3 yaşındaydı! Kahreden olay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yiğit 3 yaşındaydı! Kahreden olay!
ABONE OL

Yiğit 3 yaşındaydı! Kahreden olay!

Trabzon'da, pat pat olarak bilinen tarım aracının üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Yiğit Bayrak (3), tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Yiğit 3 yaşındaydı! Kahreden olay!
Yiğit 3 yaşındaydı! Kahreden olay!
0:00 / 0:00
DHA

Son dakika haberler... Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi´nde dün akşam meydana gelen olayda, evlerinin alt katındaki garaja giren 3 yaşındaki Yiğit Bayrak´ın üzerine, bakımı yapılmak için askıya alınan tarım aracı pat pat devrildi.

OĞULLARINI ARACIN ALTINDA BULDULAR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Yiğit´ten bir süre haber alamayan ve aramaya başlayan Muhammet ve Elif çifti, oğullarını garajda aracın altında buldu.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çiftin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı Yiğit'i Tonya Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minik Yiğit, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yiğit Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Değnekçi sivil ekipten para isteyince yakalandı
GÜNDEM Değnekçi sivil ekipten para isteyince yakalandı
Trakya'da barajlar doldu, toprak suya doydu
GÜNDEM Trakya'da barajlar doldu, toprak suya doydu
Son dakika: Çöp kamyonunun altında feci son! - Güncel haberler
GÜNDEM Çöp kamyonunun altında feci son!
Korkutan görüntü! Cami minaresi böyle sallandı! - Bingöl haberleri
GÜNDEM Korkutan görüntü! Cami minaresi böyle sallandı
Son dakika: İsmail Ok AK Parti'ye geçti
GÜNDEM İsmail Ok AK Parti'ye geçti
Son dakika: Yurtta tepki çeken yasağa soruşturma başlatıldı
GÜNDEM Yurtta tepki çeken yasağa soruşturma başlatıldı
Son dakika: Otogardaki saldırı girişimi davasında karar çıktı! - Güncel haberler
GÜNDEM Otogardaki saldırı girişimi davasında karar çıktı!
Giresun'da yol çöktü!
GÜNDEM Giresun'da yol çöktü!
Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi günlere denk geliyor? Bayram tatili 9 güne çıktı mı? Ramazan Bayramı tatili 2022
GÜNDEM Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.