İzmir'in Narlıdere ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi. İlçede bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam'a kamyon çarptı. Çam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çam'ın ölümü spor ve basın camiasını yasa boğdu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Feci olay, dün meydana geldi. Bisikletiyle Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam, iddiaya göre bir kamyonun kendisine çarpması sonucu yola savruldu.
Kazada ağır yaralanan Çam, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yıllardır çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Onur Çam'ın ölümü spor ve basın camiasını yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İŞTE KAHREDEN KAZALARDAN BAZILARI
Yollarda tutkusu için pedal çeviren ve bir dönem Habertürk'te grafikerlik görevini üstlenen eski çalışma arkadaşımız Savaş Kader de Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz yıl bisikletiyle ilerlerken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir'de, 3 yıl önce antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümü de kahretti. Yine geçtiğimiz yıl Bursa'da yaşanan kazada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisikletli Uras Yılmaz, yaşamını yitirdi.
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