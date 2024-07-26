Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez Edirne'de yaşanan vahşette bir cani, karısını bıçakla öldürdü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan U.T. (35) ile eşi C.T. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Tartışmanın ardından U.T, eşi C.T'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan U.T, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.