Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez Edirne'de yaşanan vahşette bir cani, karısını bıçakla öldürdü. Saldırgan polis tarafından yakalandı
Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez Edirne'de yaşanan vahşette bir cani, karısını bıçakla öldürdü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan U.T. (35) ile eşi C.T. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Tartışmanın ardından U.T, eşi C.T'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan U.T, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.