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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü | Son dakika haberleri

        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü

        Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez Edirne'de yaşanan vahşette bir cani, karısını bıçakla öldürdü. Saldırgan polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:25
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        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
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        Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez Edirne'de yaşanan vahşette bir cani, karısını bıçakla öldürdü

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan U.T. (35) ile eşi C.T. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Tartışmanın ardından U.T, eşi C.T'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan U.T, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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