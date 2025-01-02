Korkunç cinayeti Van'ın Çaldıran ilçesinde 26 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre Fatma Çakırbeyli (28), yaklaşık 10 dakika boyunca şiddet gördükten sonra eşi Reşat Çakırbeyli tarafından boynundan bıçaklandı ve ölüme terk edildi.

İHA'da yer alan habere göre çiftin iki çocuğunun cinayet sırasında alt katta olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, aile apartmanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, cani Reşat Çakırbeyli yakalanarak tutuklandı.

"DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, daha önce Fatma Çakırbeyli'yi "Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek birçok kez tehdit ettiği de iddia edildi.

ŞİDDETİ SADECE BABAANNESİNE ANLATTI

Fatma Çakırbeyli'nin cenazesi, kardeşi Hüseyin Şapcı tarafından Yukarıkaşıkara köyüne getirilerek 29 Aralık 2024'te köy mezarlığında defnedildi. Ailesi, Fatma Çakırbeyli'nin yaz mevsiminde köyü ziyaret ettiğinde babaannesine, eşinden gördüğü tehdit ve şiddeti anlattığını, ancak çocukları için geri dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.