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Son dakika haberi! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

YKS'de 3 milyon 243 bin 425 aday ter dökecek. Bugün sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00´da başladı. Sınav 165 dakika sürecek

SON DAKİKA | Üniversite sınavı maratonu başladı! YKS'nin ilk oturumu TYT bugün yapılıyor...
YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
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HABERTURK.COM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 243 bin 425 aday giriyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılıyor.

Bugün sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00´da başladı. Sınav 165 dakika sürecek.

2022-YKS kapsamında TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verilecek.

TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri olacak.

Pazar günü ise 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.00´da; 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 15.30´da yapılacak. Sınavın başlama saatinden sonra gelenler içeriye alınmayacak.

TYT'YE 12 BİN 545 ENGELLİ ADAY GİRECEK

Her sınav merkezinde en az bir olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylar için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi.

ADAYLAR SAAT 10.00'DAN SONRA SINAV BİNALARINA ALINMADI

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Sınavlarda, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, kendi maskeleriyle sınava geldi.

Covid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alındı.

TYT'ye geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.

YKS'DE BU YIL BARAJ KALDIRILDI

YKS'de bu yıl baraj kaldırıldı. TYT'de 135 dakika olan süre, 165´e çıkarıldı. Adayların yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için TYT'deki testlerden birinden 0,5, AYT´de de yine testlerden en az birinden 0,5 ham puana sahip olmaları yeterli olacak.

BU SINAV BAŞARI SIRALAMASINA DAYALI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu yıl YKS'ye 3 milyon 250 bin adayın gireceğini hatırlatarak, "Bu sınava girecek müstakbel meslektaşlarımıza başarı dilemek istiyorum. Arzu ettikleri programı umarım kazanmış olurlar. Bu sene pandemiden sonraki ilk sınav olacak. Maskesiz öğrencilerimiz kendi içinde rekabet edecekler. Türkiye'de 1 milyona yakın bir kontenjan var. Bu kontenjan için 3 milyon 250 bin adayımız üniversite sınavında yarışacaklar. Sınav başarı sıralamasına dayalı bir sınavdır. Yani bu sınavda kim daha fazla soru çözer, kim daha fazla başarılı olursa sınav sıralaması ona göre teşekkül edecektir. Bu açıdan sınavın başarı sıralamasına dayalı olduğunu unutmamaları lazım" dedi.

DAHA ÇOK SORU ÇÖZMELERİ İÇİN SÜRE UZATILDI

Sınav süresinin 30 dakika uzatıldığını kaydeden Özvar, "Biz YÖK olarak daha önce ilan ettiğimiz gibi bu önemli sınavda, süreyi 30 dakika kadar uzattık. Bunu öğrencilerimiz için; sorularla daha fazla meşgul olmaları, daha fazla çözmeye çalışmaları, biraz da streslerini azaltmaları maksadıyla böyle bir karar aldığımızı bilmenizi isterim. Bu sınavın 30 dakika uzamasının sınav sorularının kolaylığı ya da zorluğuyla hiçbir alakası yok. Sınavdaki soruların zorluğu ya da kolaylığı bu soruları hazırlayan hocalarımızın, soru hazırlama tarzıyla alakalı. Bizler de soruları bilmiyoruz, bizim için de tam bir merak konusu. Sınavdan sonra soruların durumunu, kolaylığını, zorluğunu birlikte tartışacağız, birlikte değerlendireceğiz" diye konuştu.

REKABETİ ARTIRMAK İÇİN BARAJI KALDIRDIK

YKS'de barajın kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini de dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene ikinci önemli yenilik barajın gerek Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) gerek Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) kaldırılmış olması. Bizim bunu yapmamızın sebebi, rekabeti biraz daha artırabilmek. Bu barajlar kalktı ama başarı sıralamasına dayalı baraj devam ediyor. Gerek tıp fakültesi, gerek diş hekimliği gerekse hukuk fakültesi gibi branşlarda başarı sıralaması devam etmektedir. Dolayısıyla bu baraj meselesi, büyük ölçüde psikolojik motivasyonu artıracak, öğrenci arkadaşlarımız için de programları tercih edeceği tabanı yaygınlaştırmış olacak. Daha fazla tercihte bulunabilen öğrenci sayısının artırılmasına vesile olacaktır. Kendilerini rahat hissetmeliler. Önlerinde bir sınav var. Bizler onları üniversitelerde bekliyoruz. Onlarla beraber inşallah geleceği beraber inşa edeceğiz. Onlara üniversitelerimizde bilgi, beceri, yetkinlik, ne varsa tüm bunları öğrencilerimize aktaracağız. Kendilerini iyi bir vatandaş, iyi bir insan, üretken bir şahsiyet olmaları için elimizden gelen her türlü gayreti üniversitelerimizde ortaya koyacağız. İnanıyoruz ki, üniversitelerimizde alacakları bu eğitimle, geleceği inşa edecekler. Zira gelecek gençlerindir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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