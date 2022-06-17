Başvuruları 11 Şubat ile 7 Mart günleri arasında alınan Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum olarak gerçekleştirilecek sınavın ardından gözler YKS sınav sonuçlarının açıkalancağı tarihe çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan milyonlarca üniversite adayı “2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM takvimine göre sınav sonuç tarihi…