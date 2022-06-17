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YKS başarı mesajları ve sözleri: 2022 üniversite sınavı YKS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajları, motivasyon sözleri

YKS sınavına saatler kalırken sınava girecek adayların motivasyonunu arttırmak için başarı mesajları ve sözleri göndermek isteyenler araştırmalara başladı. Bilindiği gibi 18 - 19 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınava katılım gösteren yakınlarına başarılar mesajı ile mutlu etmek isteyenler en güzel sözler ve mesajları sizler için derledik. İşte üniversite sınavı YKS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajları, motivasyon sözleri...

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    YKS başarı mesajları ve sözleri: 2022 üniversite sınavı YKS'ye girecek öğrencilere, toruna, yeğene, çocuğa en güzel başarılar mesajları, motivasyon sözleri

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için nefesler tutuldu. Hayal ettiği üniversiteyi kazanabilmek için hazırlıklarını tamamlayan üniversite adayları sınav gününü beklemeye başladı. Sınava girecek yakınını yanında olduğunu hisstirebilmek için motivasyon verici konuşmalar yapmak ve başarılar mesajı ile sınav stresini azaltmak isteyenler hummalı bir çalışmaya girişti. İşte YKS başarı mesajları ve motivasyon sözleri...
  • 02
    YKS başarı mesajları ve sözleri: 2022 üniversite sınavı YKS'ye girecek öğrencilere, toruna, yeğene, çocuğa en güzel başarılar mesajları, motivasyon sözleri

    YKS BAŞARI MESAJLARI

    Yeni başarılara imza atman temennisi ile YKS sınavında başarılar.

    Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar.

    Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar.

    Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız.

    İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.

    Bitmişse konular, kolaydır sorular. YKS'de başarılar.
  • 03
    YKS başarı mesajları ve sözleri: 2022 üniversite sınavı YKS'ye girecek öğrencilere, toruna, yeğene, çocuğa en güzel başarılar mesajları, motivasyon sözleri

    Kim korkar YKS'den. Çalışmak bizden yardım Rabbimizden inşallah. Her ne olursa olsun, hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.

    Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. YKS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle...

    Sevgili torunum, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan de dert etmezsin.

    Sevgili arkadaşım, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan da dert etmezsin.
  • 04
    YKS başarı mesajları ve sözleri: 2022 üniversite sınavı YKS'ye girecek öğrencilere, toruna, yeğene, çocuğa en güzel başarılar mesajları, motivasyon sözleri

    Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız.

     Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. YKS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle. Umarım her şey gönlünce olur. Bol şanslar.

    Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsek de, kazansak da hakkımızda hayırlısı olsun. TYT ve YKS konuları kolay gelsin inşallah. Rabbim gönlüne göre versin.

    Demişsin ki zordur YKS konuları! Bizi ancak zor olanlar paklar. Kim korkar sınavdan. Başarı ben istediğim sürece benim olacaktır.
  • 05
    YKS başarı mesajları ve sözleri: 2022 üniversite sınavı YKS'ye girecek öğrencilere, toruna, yeğene, çocuğa en güzel başarılar mesajları, motivasyon sözleri

    YKS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON SÖZLERİ

    Yeni başarılara imza atman temennisi ile YKS sınavında başarılar.

    Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.

    Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme... Başarı ben başaracağım diyenlerindir.

    Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar.

    YKS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.

    Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar

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