Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! TYT cevap anahtarı 2022!

18 Haziran Cumartesi yani bugün gerçekleştirilecek YKS sınavı için sayılı saatler kala heyecan devam ediyor. İlk oturum olan TYT tamamlanlandığında öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan YKS soru ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM duyurularına çevrilecek. Peki, YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, detaylar...

ABONE OL
  • 01
    YKS cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS (TYT) soruları ve cevapları ne zaman, hangi gün açıklanır? TYT cevap anahtarı 2022!

    YKS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı sınava az bir süre kala gündeme geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen 1. oturumu TYT dahil üç ayrı oturumda düzenlenecek. Sonuçlar açıklanmadan önce cevap anahtarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplamaya çalışan öğrenciler "YKS (TYT) soruları ve cevapları ne zaman, hangi gün açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilen soruların yanıtı...
  • 02
    YKS cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS (TYT) soruları ve cevapları ne zaman, hangi gün açıklanır? TYT cevap anahtarı 2022!

    TYT AYT YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz seneler baz alındığında YKS soru ve cevap anahtarının sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. YKS soru ve cevapları açıklandığında haberimizde yer alacaktır. 
  • 03
    YKS cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS (TYT) soruları ve cevapları ne zaman, hangi gün açıklanır? TYT cevap anahtarı 2022!

    2022 YKS SINAVI NE ZAMAN? 

    1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

    2.Oturum:  AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

    3.Oturum:  YDT (19 Haziran Pazar, 15.30),  80 soru 120 dakika

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.