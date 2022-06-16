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YKS'ye kaç kişi girecek 2022? İşte Üniversite sınavına başvuran kişi sayısı

YKS sınavına başvuruda bulunan kişi sayısı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından açıklandı. Bu sene rekor seviyede başvurunun alındığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18 - 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesi adaylar YKS'ye kaç kişi girecek, üniversite sınavına kaç kişi giriyor? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte YKS sınavına başvuruda bulunan kişi sayısı...

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    YKS'ye kaç kişi girecek 2022? Bu sene YKS sınavına kaç kişi başvurdu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde ülke genelinde milyonlarca adayın katılımıyla yapılacak. Peki, bu yıl YKS sınavına kaç kişi girdi? Üniversite sınavına başvuruda bulunan kişi sayısı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklaması ile yanıt buldu. İşte detaylar...
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    YKS'ye kaç kişi girecek 2022? Bu sene YKS sınavına kaç kişi başvurdu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak?

    YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 milyon 243 bin 425 aday ile rekor başvurunun yapıldığı 2022 YKS'nin, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirtti.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'ye ilişkin hazırlıklar konusunda sorularını yanıtladı.

    ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavın 2022 YKS olduğunu vurgulayan Aygün, "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. Ayrıca Ankara Çubuk, Ankara Kahramankazan, Ankara Pursaklar, Balıkesir Gönen, Konya Karapınar, Mardin Nusaybin, Mersin Erdemli ve Sivas Şarkışla ilçelerinde olmak üzere 8 ilçede bu yıl ilk defa YKS gerçekleştirilecek." diye konuştu.

    Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirler arası nakil aracı kullanılacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak." bilgisini verdi.

    2022-YKS soru dağılımları konusunda Aygün, "18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek." dedi.
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    YKS'ye kaç kişi girecek 2022? Bu sene YKS sınavına kaç kişi başvurdu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak?

    "TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 165 dakika oldu"

    Bu sene Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Aygün, ayrıca TYT'nin 135 dakika olan sınav süresinin 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldığını dile getirdi.

    Aygün, yerleştirme puanının hesaplanmasına ilişkin şu bilgileri verdi:

    "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkanı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içine girmek gerekiyor."

    "200 ve üzeri TYT puanının kullanılması son kez uygulanacak"

    TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulamasının bu yıldan sonra sonlanacağını bildiren Aygün, "2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacaktır." dedi.

    "TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak, YKS'de yaklaşık 870 bin kişi görev yapacak"

    Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu:

    "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

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