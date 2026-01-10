Habertürk
        Son dakika: Yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı: 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı: 9 yaralı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 09:29 Güncelleme: 10.01.2026 - 09:29
        Kars'ta kaza! 9 yaralı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı.

        KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre kaza, Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkisinde meydana geldi. Emre Can A.'nın kullandığı ı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        SAĞLIK EKİPLERİ VE JANDARMA SEVK EDİLDİ

        Kamyon refüje çarparak durdu. Bu sırada seyreden Mehmet Zülküf Ç.'nın kullandığı yolcu otobüsü, kamyona çarptı. Bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

