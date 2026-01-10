Yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı: 9 yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı.
KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
DHA'nın haberine göre kaza, Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkisinde meydana geldi. Emre Can A.'nın kullandığı ı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
SAĞLIK EKİPLERİ VE JANDARMA SEVK EDİLDİ
Kamyon refüje çarparak durdu. Bu sırada seyreden Mehmet Zülküf Ç.'nın kullandığı yolcu otobüsü, kamyona çarptı. Bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.