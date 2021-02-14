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Son dakika haberler... Çatalca'da kar ve tipinin etkisiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul Çatalca'da bir kamyon yolda kalırken bir yolcu otobüsü de buzlanmanın etkisi ile yoldan çıktı. Otobüs 4 saatin ardından vinç yardımıyla kurtarıldı

Son dakika: Yolcu otobüsü yoldan çıktı! - Haberler
DHA

Çatalca Yassıören bağlantı yolunda karda mahsur kalan kamyon, bir saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan kamyonun sürücüsü Ramazan Kavak, arkadaşının yardımıyla TIR'a bağladıkları halatla kamyonunu kurtarmaya çalıştı.

DHA'nın haberine göre, halatın kopmasıyla bunda başarılı olamayan Kavak, "Arkadaşım bana yardıma geldi, çekebilirsek kamyonu çekeceğiz. Çekemezsek aracı burada bırakıp eve gideceğim "dedi. Mahsur kalan kamyon kar küreme araçlarının yolu temizlemesiyle kurtuldu.

"RÜZGAR BENİ SOL ŞERİTTEN SAVURDU"

Çatalca Akalan bağlantı yolunda yoğun tipi ve buzlanmanın etkisiyle bir yolcu otobüsü yoldan çıktı. İçinde yolcu olmayan otobüs, çağrılan vinç yardımıyla 4 saatin ardından kurtarıldı. Otobüsü kurtarma çalışmaları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Otobüsün şoförü Yusuf Atmaca, "Yolda buzlanma vardı, dört saattir burada kurtarılmayı bekliyorum. Rüzgar ve fırtına vardı, hortuma benzer görülmemiş bir olaydı. Sol şeritte ilerliyordum ben. Rüzgar beni sol şeritten savurdu" dedi.

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