Yolcu otobüsünde şoke eden görüntü!

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen göçmenlerin, bir yolcu otobüsüyle taşındığı bilgisine ulaştı.
DHA'nın haberine göre kentte önlem alan polis, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda 01 DUU 13 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan polis, şoför dinlenme bölümünde balık istifi oturan Afganistan uyruklu 13 göçmeni yakaladı. İstanbul’a gitmek için ülkeye giriş yaptıkları belirlenen göçmenler, Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Otobüs şoförleri Y.C. ile İ.D.’ye ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem uygulandı.
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