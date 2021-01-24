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Son dakika haberler... Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı!

Adana’da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Kentte, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün şoför dinlenme bölümüne balık istifi oturtulan Afganistan uyruklu 13 göçmen, polis ekiplerince yakalandı. İstanbul’a gitmek üzere ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen göçmenler, Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, otobüs şoförleri Y.C. ile İ.D.’ye ise adli işlem uygulandı

Son dakika: Yolcu otobüsünde şoke eden görüntü! - Haberler
Yolcu otobüsünde şoke eden görüntü!
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen göçmenlerin, bir yolcu otobüsüyle taşındığı bilgisine ulaştı.

DHA'nın haberine göre kentte önlem alan polis, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda 01 DUU 13 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste arama yapan polis, şoför dinlenme bölümünde balık istifi oturan Afganistan uyruklu 13 göçmeni yakaladı. İstanbul’a gitmek için ülkeye giriş yaptıkları belirlenen göçmenler, Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Otobüs şoförleri Y.C. ile İ.D.’ye ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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