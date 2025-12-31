Hatay'da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarpan 44 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

YAYA GEÇİDİ BULUNMAYAN NOKTADAN KARŞIYA GEÇİYORDU

İHA'nın haberine göre kaza,İskenderun ilçesi Çay Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 44 yaşındaki Ali Uçman'a, sürücülüğünü G.G.'nin yaptığı araç çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uçman, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Uçman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsü G.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.