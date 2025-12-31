Habertürk
        Son dakika: Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti

        Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti

        Hatay'da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarpan 44 yaşındaki adam hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:02
        Hatay'da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarpan 44 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        YAYA GEÇİDİ BULUNMAYAN NOKTADAN KARŞIYA GEÇİYORDU

        İHA'nın haberine göre kaza,İskenderun ilçesi Çay Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 44 yaşındaki Ali Uçman'a, sürücülüğünü G.G.'nin yaptığı araç çarptı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uçman, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Uçman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsü G.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        'Rüya Gibi' geçti

        SHOW TV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin başrol oyuncusu Seda Bakan için 2025 yılı, kelimenin tam anlamıyla rüya gibi geçti. Bakan, başta 'Rüya Gibi' olmak üzere dâhil olduğu tüm projelerle kariyer yılını yaşadı.

