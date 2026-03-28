Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: YSK'dan 5 beldedeki seçime ilişkin karar, hangi partiler seçime katılacak | Son dakika haberleri

        YSK'dan 5 beldedeki seçime ilişkin karar

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde, 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimine katılma yeterliliği bulunan partileri açıkladı. İşte seçime katılabilecek 41 siyasi parti...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        YSK'dan 5 beldedeki seçime ilişkin karar
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        YSK'nın, 5 Aralık 2025 tarihli kararları ile belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa'da 7 Haziran 2026'da mahalli idareler seçimi yapılacağı kararlaştırıldı.

        41 SİYASİ PARTİ SEÇİME KATILACAK

        DHA'daki habere göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararı ile seçime katılma yeterliliği olan 41 siyasi parti açıklandı.

        Buna göre; Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anahtar Parti, Anavatan Partisi, Ana Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Merkez Sağ Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Ocak Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yerli ve Milli Parti ile Zafer Partisi, söz konusu beldelerde 7 Haziran 2026'da düzenlenecek belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimine katılabilecek.

        #Resmi Gazete
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
