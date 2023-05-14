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YSK'dan sandık kurullarına önemli mesaj!

Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurullarına bilgilendirme mesajı gönderdi. Buna göre; sandık kurulu mührü ön yüze vurulan oy pusulaları ile mühür lekeleri ön yüze yansıyan oy pusulaları “üzerlerinde iz var” diyerek geçersiz sayılmayacak

Son dakika YSK'dan açıklama | YSK'dan sandık kurullarına önemli mesaj! - 2023 Seçim Haberleri
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HABERTURK.COM / AA

YSK’nın ilgili mesajı; Kurulumuza intikal ettirilen verilerden bazı sandıklarda Cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın önünde de görüldüğü anlaşılmıştır.

Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun’un 98 ve 101’inci ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge’nin 41’inci maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

İLGİLİ MADDELER NE DİYOR?

YSK kararında atıfta bulunulan 298 sayılı Kanun'un 98'inci maddesi, "Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." hükmünü içeriyor.

YSK'nin kararında yer verilen aynı kanunun 101'inci maddesi ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 41'inci maddesinde ise "Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar, işi durdurmaz." hükmü yer alıyor.

Buna göre; sandık kurulu mührü ön yüze vurulan oy pusulaları ile mühür lekeleri ön yüze yansıyan oy pusulaları “üzerlerinde iz var” diyerek geçersiz sayılmayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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