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Haberler Gündem Güncel Son dakika haberleri: İşte sandık görevlilerinin ettiği "sandık yemini!" - 2023 Genel Seçimi sandık yemini nedir?
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İşte sandık görevlilerinin ettiği "sandık yemini!"

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy kullanma işlemi öncesinde görevliler, sandık yemini etti: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Son dakika haberleri: İşte sandık görevlilerinin ettiği
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DHA

Türkiye'de 5 yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanı ile 28'inci dönem milletvekillerini belirlemek üzere bugün 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak.

SAAT: 06.30'DA GÖREVE BAŞLADILAR

DHA'da yer alan habere göre Antalya'da sandık görevlileri, saat 06.30 sıralarında okullara geldi. Sandık başkanları, memurlar ve parti görevlileri hazırlık yaptı.

SAAT: 06.30'DA GÖREVE BAŞLADILAR

Görevliler, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin ettikten sonra oy pusularını mühürledi.

17.00'YE KADAR OY KULLANILACAK

Sandık yeminin ardından, saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. Okula gelen seçmenler, oy kullanmadan önce sınıf kapılarında yazan bilgilerini kontrol etti. Oy kullanma işlemi saat: 17.00'ye kadar devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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