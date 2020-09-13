Miçotakis'ten Oruç Reis ve diyalog mesajları

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Selanik'te basın toplantısı düzenlerken, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin kritik mesajlar verdi.

Oruç Reis'in arama çalışmalarına ara vererek, Antalya açıklarına demirlemesini değerlendiren Yunan Başbakanı, "Oruç Reis'in Antalya'ya dönüşü olumlu bir ilk adımdır. Umarım bu ilk adımın takip edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog kurulabileceğine işaret etti. Miçotakis, "İyi niyetli diyalog, elimizdeki sorunla başa çıkmanın ana yoludur, bu da deniz bölgelerinin sınırlandırılmasıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini söyleyen Miçotakis, "Son derece aktif diplomasi uyguladık, yeni ittifaklar kurduk, Avrupa'yı yanımızda getirdik. Türkiye ile tek farkımızın deniz bölgelerinin sınırlandırılması olduğunu tekrarlıyorum. Söyleyebileceğim şey, gerilimi azaltma olursa, süreklilik varsa, keşif temaslarını 2016 yılında tek amacı deniz bölgelerini sınırlandırmakla durdukları yerden devam ettirmeye hazır olduğumuzdur. Tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşebilirim ve böyle bir olasılığa karşı değilim" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN ALINAN SAVAŞ UÇAKLARI

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı almasına ilişkin açıklamalarda bulunan Miçotakis, "Rafale, eski Mirage 2000'in yerini alacak. Tahminimiz ve umudumuzun ilk uçağın 2021 ortalarında Yunanistan'a ulaşması ve pazarın en geç 2022 başında tamamlanması" diye konuştu. Yunanistan Başbakanı ayrıca, Yunan ordusuna 15 bin personelin katılacağını da sözlerine ekledi.