Yunanistan'da ekonomik krize karşı verilen mücadele çerçevesinde ilan edilen sermaye denetimine bugün itibarıyla son verildi.

Mevduat sahipleri, bundan böyle gerek hesap bulundurdukları bankalardan gerekse ATM'lerden istedikleri kadar nakit para çekebilecek. Yurt dışına kişi başına 10 bin euro nakit para çıkarılabilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre ülke dışındaki Yunanistan vatandaşları da ATM'lerden en fazla 5 bin euro nakit para çekebilecek.

Yunanistan Merkez Bankası, internet üzerinden yapılan alışverişlere uygulanan sınırlamaların ve yasaklamaların da kaldırıldığını açıkladı.

Yunanistan hükümeti, 2015 yılında doruğa çıkan ekonomik kriz nedeniyle bankalardan para çekmeye sınırlama getirmişti. Mevduat sahipleri ilk dönemlerde günde 50 Euro'dan fazla nakit para çekemiyordu.

Aşamalı olarak serbest bırakılan sermaye kontrolünün kaldırılmasının, Yunanistan ekonomisinin düzlüğe çıkmaya başlamasıyla ve AB ile IMF'nin Yunanistan'a uyguladığı tasarruf programlarının sona ermesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Yunanistan'ın kredi notunun artırmasıyla borçlanmak için uluslararası para piyasalarına çıkması beklenen Atina yönetimi, yabancı yatırımların artırılması amacıyla yatırımcılara bir dizi kolaylık da sağlamaya başladı.

İLK BÜTÇE MECLİSTE

Yunanistan hükümeti, kurtarma paketi programının ardından hazırladığı ilk bütçeyi meclise sundu. Maliye Bakanlığınca hazırlanan bütçe tasarısı, bütçe komisyonunda tartışılmak üzere meclise sunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2015-2018 yılları arasında tatmin edici bir mali performans gösterildiğine işaret edilerek, bunun kademeli olarak hane halkı geliri, kalkınma ve sosyal yardımın kronik sorunlarını çözecek bir politikaya imkan tanıdığı savunuldu.

Bütçe tasarısında bu yıl için büyüme oranı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 2,1'e çekilirken, 2019 büyüme tahmini yüzde 2,5'e çıkarıldı. Tasarıda, işsizliğin ise gelecek yıl yüzde 16,3'e düşeceği tahmininde bulunuldu.

Ülkenin kreditörleri için önemli mali göstergeler arasında yer alan faiz dışı bütçe fazlasının milli hasılaya oranı ise 2019 için yüzde 4,14 olarak tahmin edildi.

Hedeflenen oranın yüzde 3,5 olduğu ifade edilen tasarıda, kreditörlere taahhüt edilen emeklilik maaşlarında kesinti öngören kemer sıkma önleminin uygulanmaması halinde bu oranın hedefi karşılayarak yüzde 3,56 olacağı belirtildi.

Yunan hükümeti, kurtarma paketinden çıkmasına karşın 2019 yılında emeklilik maaşlarında kesinti taahhütünde bulunmuştu.

Atina yönetimi, seçime gidilecek 2019'da bu kesintiyi uygulamak istemezken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB Komisyonu, hükümete taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos bugün yaptığı açıklamada, kreditörlerle konuya ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti.

Konuya ilişkin son karar, bu yıl sonundaki Avro Bölgeleri Maliye Bakanları toplantısında kararlaştırılacak.





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