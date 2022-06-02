Yunanistan'dan Türkiye karşıtı 16 farklı harita

İHA

Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin son 50 yıldaki Yunanistan’a karşı tutumunu gösterdiği iddia edilen 16 haritanın yayınladığı haberde, söz konusu haritaların Yunanistan'ın yurtdışındaki daimi temsilciliklerine dağıtıldığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU REVİZYONİST"

Haberde, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in ise diplomatlara ithafen yazdığı bir mektupta, Türkiye'nin tutumunu “revizyonist” olarak nitelendirdiği ve bu tutumun diplomatik kaynaklar vasıtasıyla diğer ülkelere anlatılması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

Yurtdışındaki Yunan diplomatlara gönderilen raporda ayrıca, Mavi Vatan, Türkiye Libya Anlaşması, geçmişte yaşanan Kardak Krizi, Coğrafi Formasyonlar ve Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava araçları konularının yer aldığı belirtildi.