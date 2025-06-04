Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın önerileri kabul edilemez. Rusya ateşkesi kabul etmiş olsaydı Rus uçaklarına saldırı olmazdı" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Rusya'nın Ukrayna'ya önerilerinin kabul edilemez olduğun söyleyen Zelenskiy, "İstanbul toplantıları karar alınamayan bir düzeyde devam ediyor ve bu anlamsız. Ukrayna liderler zirvesine her an hazırdır" açıklamasını yaptı.

        Liderler zirvesi gerçekleşene kadar sürecek bir ateşkes önerisinde bulunan Zelenskiy, "Biz Rusya'dan aslında bir memorandum almadık, bir ültimatom aldık" dedi.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor