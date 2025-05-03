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        Haberler Dünya Son dakika: Zelenskiy, Trump ile bugüne kadar en iyi görüşmeyi Vatikan'da gerçekleştirdiklerini belirtti | Dış Haberler

        Zelenskiy, Trump ile bugüne kadar en iyi görüşmeyi Vatikan'da gerçekleştirdiklerini belirtti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vakitan'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin "en iyisi" olduğunu söyledi. Zelenskiy "Belki en kısa olanıydı ama en anlamlı olanıydı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:24
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdiği görüşmenin iki lider arasında daha önce yapılan görüşmeler arasında en iyisi olduğunu söyledi.

        Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorduğu soruları yanıtladı.

        Rusya'nın 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümünde 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan etmesine değinen Zelenskiy, Moskova'nın bunu sadece 9 Mayıs geçit törenin güvenliği için yaptığını savundu ve "Bu onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) için daha çok bir tiyatro sahnesidir." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, törene katılacak olan yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini belirterek, "9 Mayıs'ta (Moskova'ya) gidecek olan tüm ülkelere (ülke temsilcilerine) karşı pozisyonumuz çok basit. Rusya Federasyonu topraklarında olanlardan sorumlu olamayız. Size onlar güvenlik sağlıyor ve bu nedenle size hiçbir garanti vermeyeceğiz. Çünkü Rusya'nın bu tarihlerde ne yapacağını bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        TRUMP İLE EN İYİ GÖRÜŞMEMİZİ VATİKAN'DA YAPTIK

        Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere 26 Nisan'da gittiği Vatikan'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.

        "Trump ile daha önce yaptığı görüşmelere göre en iyi görüşmenin Vatikan'da yaptığını" kaydeden Zelenskiy, "Belki en kısa olanıydı ama en anlamlı olanıydı." diye konuştu.

        Zelenskiy, "Vatikan'daki görüşmemizden sonra Başkan Trump'ın her şeye biraz daha farklı bakmaya başladığından eminim." ifadesini kullandı.

        Trump ile yaptığı görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma konusunu gündeme getirdiğini aktaran Zelenskiy, "Detaylara girmeyeceğim ama bana söylediklerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.

        ABD-UKRAYNA "EKONOMİK ORTAKLIK" ANLAŞMASI

        İki gün önce ABD ve Ukrayna arasında imzalanan "Ekonomik Ortaklık" anlaşmasının önemine de değinen Zelenskiy, bunun her iki ülke için faydalı olacağını kaydetti.

        Anlaşmanın kapsadığı abazı nadir toprak elementlerin Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde çatışmaların sürdüğü Pokrovsk şehri yönünde de bulunduğunu aktaran Zelenskiy, söz konusu anlaşmanın ülkesinin güvenliği açısından da önem taşıdığını belirtti.

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        Anlaşmanın onaylanmak için dün parlamentoya sunulduğunu hatırlatan Zelenskiy, onay konusunda milletvekillerinden destek beklediklerini ifade etti.

        ABD'nin ülkesine 2025 ve 2026 yıllar için 15'er milyar dolarlık yardımı onayladığını aktaran Zelenskiy, ekonomik ortaklık anlaşması sayesinde tüm bu 30 milyar doları bu yıl alma imkanın ortaya çıktığını kaydetti.

        EN ÖNEMLİ GÜVENLİK GARANTİSİ GÜÇLÜ BİR ORDU

        Zelenskiy, güçlü ordunun, güvenlik garantisi için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Güçlü ordu, kendini savunabilen ordudur. Bu bizim için güvenlik garantileri açısından gerçekten bir numara." ifadesini kullandı.

        Ayrıca güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya yabancı askerlerin konuşlandırılması için görüşmeleri sürdürdüklerini dile getiren Zelenskiy, müttefik ülkelerin katılımıyla Kiev'de "güvenlik danışmanlar toplantısı" düzenlemek istediklerini bildirdi.

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