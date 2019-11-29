DHA

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Toslak Mahallesi Kayabaşı mevkiinde dün öğle saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Mahmut D. (38),Yaşar Y. (54) ve Ahmet T. (48),bahçesinde zeytin toplayan S.A.'yı plakası açıklanmayan otomobile zorla bindirerek, kaçırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti.

JASAT EVE BASKIN DÜZENLEDİ

DHA'da yer alan habere göre yapılan teknik ve fiziki takiple, şüpheliler ile kadının bulunduğu otomobilin Antalya'nın Gazipaşa ilçesi yönüne gittiği tespit edildi. Araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Kadının, Gazipaşa'ya bağlı Aydın Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi. JASAT ekipleri, saat 19.00 sıralarında eve baskın yaptı.

EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Evdeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, S.A. kurtarıldı. Şüphelilerden Mahmut D. jandarmadaki ifadesinde S.A. ile evlenmek istediğini, bu nedenle arkadaşlarıyla birlikte kaçırma eylemini gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.