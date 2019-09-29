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Son dakika: Zeytinburnu'nda korkunç cinayet! Silahla ıskaladı, bıçakla öldürdü!

DHA

İstanbul Zeytinburnu’nda bir şahıs, dün akşam alkollü bir restoranda tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Arkadaşının cenazesinin başında bekleyen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre dün Zeytinburnu’nda alkollü bir restoranda birlikte alkol alan Ruhi P. ve Levent T. isimli iki arkadaş tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Bu sabah silahını alan Levent T., Ruhi P.’nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’ta bulunan evine geldi. Ruhi P.’ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P. apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.’ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybederken, Ruhi P. ise polisi arayarak kendisini ihbar etti.

BAŞINDA BEKLEDİ

Öldürdüğü arkadaşının cenazesinin başında bekleyen Ruhi P., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen Ruhi P.’yi gözaltına aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışması başlattı. Bu esnada olay yerine gelen Levent T.’nin eşi ve aile yakınları sinir krizi geçirdi. Levent T.’nin aile yakınları polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Levent T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"RUHİ ELİNDEKİ BIÇAKLA BİRKAÇ KEZ VURDU"

Damadı Ruhi P.'nin evden sinirle çıktığını ifade eden Serdar Meriçli, “Sabah ben balkonda çay içerken arabayla kapının önüne geldiler. Kapının önünde küfür etmeye başladı. Ruhi’yi sürekli telefonla rahatsız ettiler, gel diye aşağıya çağırdılar. Ruhi de üzerini giyinerek aşağıya indi. Kapıya gelenler arabadan silahla ateş etti. Sonra Levent arabadan inerek tekrar ateş etti. En son da Ruhi elindeki bıçakla birkaç kez vurdu. Sonra Levent’te yığıldı kaldı, bir daha kalkamadı” diye konuştu.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cinayete ilişkin olarak, "Yapılan araştırmalarda Ruhi P. isimli şahsın maktul ile önceden tanıştığı, şahısların olaydan bir gün önce alkollü bir restoranda tartıştıkları, maktulün gece boyunca şüpheli şahsı arayarak mesaj attığı, olay sabahı tabanca ile şüpheli şahsın evinin önüne geldiği ve şüpheli şahsa 2 el ateş ettiği, bunun üzerine şüpheli şahsın olayı gerçekleştirdiği belirlenmiştir" denildi. 

 

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