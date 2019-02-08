Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın seracılık paketini açıklıyor. Yatırımın yüzde 75'ine kadar toplamda 7 yıla kadar vade verilebilecek ve yüzde 8.25 faizle 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Aydın'ın açıklamaları şöyle:

Bu vade yatırım kredisi için. Total yatırım kredisi kurguladığınız seraya göre. İşletme kredisi de vereceğiz, onu 14'e böleceğiz. Ve burada o ürünlere göre daha piyasa koşullarıyla uygun işletme kredisi kredilendirmesini de yapmış olacağız.

10 milyon TL'ye kadar yatırımlarda Hazine desteği olacak. 2020 yılına kadar bunu devam ettireceğiz. İşletme kredilerindeki birim maliyetlerini güncelledik.

Seracılığın yoğun olarak yapıldığı Türkiye'nin bütün bölgelerinde bu kredi uygulaması bugünden itibaren başladı. Hangi Ziraat Bankasına giderseniz alabilirsiniz. Bugünden başvurursanız kredilerinizi hazır hale getireceğiz

Antalya'da ülkemizin çeşitli yerlerinde doğal afetlerde etki,lenmiş başta sera üreticileri sıkıntıya girenlerin hepsinin kredisini yeniden vadelendiriyoruz. Hasar görmüşse onarım için yeniden kredi veriyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün TİM Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada Ziraat Bankası'nın düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen seracılık kredisi sunacağını söylemişti.

Yüksek gıda fiyatlarına karşı kısa, orta ve uzun vadeli planların hayata geçirilmeye başlandığını belirten Bakan Albayrak, belediyelerin sebze meyve satışına haftaya başlayacağını söylemişti.