Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 06.12 sularında Ege Denizi'nde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 8 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.08 06:59:39 37.8468 27.6422 6.8 -.- 1.9 -.- TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.10.08 06:24:26 38.4557 31.9582 14.2 -.- 2.0 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel 2019.10.08 06:12:37 38.8547 26.1248 6.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.08 06:05:55 39.5680 28.8350 6.5 -.- 2.1 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.10.08 05:00:12 36.3502 29.3848 10.8 -.- 1.5 -.- CAYKOY-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.10.08 04:44:21 38.6522 33.5793 5.0 -.- 2.6 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2019.10.08 04:39:41 39.2578 41.4820 9.8 -.- 1.4 -.- COBANDAGI-VARTO (MUS) İlksel 2019.10.08 04:03:48 39.0555 26.4770 18.5 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.08 03:53:40 40.8622 28.2958 9.4 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.08 02:27:30 38.2987 27.1245 5.3 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2019.10.08 01:16:35 39.1517 29.0515 7.6 -.- 1.5 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.08 01:09:18 40.8907 28.2753 9.2 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.08 01:02:27 35.2958 26.2610 9.3 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.08 00:06:36 38.8227 26.9590 4.8 -.- 1.1 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel 2019.10.07 23:39:02 37.9518 43.0490 13.0 -.- 1.8 -.- SOZVEREN-CATAK (VAN) İlksel 2019.10.07 22:39:47 38.0160 26.9148 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.07 22:21:41 40.8570 28.3053 10.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.07 21:31:10 39.4560 26.0320 4.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.10.07 20:34:27 40.8947 28.3067 9.8 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.07 19:24:48 40.8655 28.2895 8.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.07 17:45:20 39.4672 30.0393 0.0 -.- 1.6 -.- TURGUTLAR-(KUTAHYA) İlksel 2019.10.07 16:22:16 38.6478 35.7135 0.0 -.- 2.2 -.- ARDIC-TALAS (KAYSERI) İlksel 2019.10.07 16:08:11 38.0408 36.8240 13.4 -.- 1.8 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel