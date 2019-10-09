Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saat 03.48 sularında Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 9 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.09 07:20:05 36.9438 27.6782 2.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.09 05:59:09 38.2748 27.1518 16.5 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel 2019.10.09 05:51:18 41.9440 32.8898 5.7 -.- 2.1 -.- IRMAKKOY-CIDE (KASTAMONU) İlksel 2019.10.09 05:25:26 37.1443 28.6767 15.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.10.09 05:00:10 40.0057 32.6387 3.1 -.- 2.4 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel 2019.10.09 04:29:51 40.8785 28.2758 8.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.09 03:54:19 37.9305 29.0387 13.7 -.- 1.1 -.- ASAGISAMLI-(DENIZLI) İlksel2019.10.09 03:48:11 39.2050 28.9132 5.6 -.- 3.3 3.2 ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.09 03:38:20 37.8878 28.9812 21.7 -.- 1.1 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2019.10.09 03:14:21 36.8263 35.5702 11.7 -.- 1.3 -.- CATALPINAR-YUREGIR (ADANA) İlksel 2019.10.09 03:01:53 40.5715 32.8420 17.6 -.- 1.8 -.- EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel 2019.10.09 02:21:21 37.9677 27.2248 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel 2019.10.09 02:18:47 39.4097 32.9423 4.4 -.- 2.7 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel 2019.10.09 02:14:36 39.0095 35.7590 4.6 -.- 1.3 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel 2019.10.09 01:47:45 40.8262 31.6548 4.3 -.- 1.8 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel 2019.10.09 01:27:33 39.4000 32.9372 4.9 -.- 3.1 3.1 EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel 2019.10.09 01:08:15 39.5143 33.0943 5.0 -.- 1.4 -.- BALA (ANKARA) İlksel 2019.10.09 00:24:18 37.2062 28.3632 8.0 -.- 1.6 -.- MUGLA İlksel 2019.10.09 00:22:29 37.1912 28.3540 12.8 -.- 1.6 -.- MUGLA İlksel 2019.10.09 00:20:51 40.8688 28.1552 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel