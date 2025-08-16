Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! 16 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, en son Balıkesir’de deprem oldu. İşte, 16 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...