Son depremler listesi 1 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün farklı büyüklüklerde pek çok sarsıntı yaşandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 1 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
ANTALYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.27'de Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 91.04 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 8.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
