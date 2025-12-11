Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ARALIK 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem haberleri

        Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Giriş: 11.12.2025 - 08:11 Güncelleme: 11.12.2025 - 08:11
        1

        Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.45’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        KONYA’DA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03.02’de Konya Kulu merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        4

        11 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-12-11 04:45:41 39.21167 28.25028 7.03 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-11 03:02:57 39.11556 32.86306 7.0 ML 3.3 Kulu (Konya)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Altın fiyatlarında Fed etkisi
        Altın fiyatlarında Fed etkisi
        Emekli promosyon kampanyaları güncellendi
        Emekli promosyon kampanyaları güncellendi
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
