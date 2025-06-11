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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 11 Haziran 2025: Düzce, Sivas ve Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Düzce, Sivas ve Kütahya deprem ile sallandı! 11 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi 11 Haziran Çarşamba günü yaşanan her sarsıntı sonrası kontrol ediliyor. AFAD verilerine göre Adana, Düzce, Sivas ve Kütahya deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 11 Haziran 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 07:31 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:20
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        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Adana, Düzce, Sivas ve Kütahya depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. İşte, 11 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

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        KÜTAHYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:10'da Kütahy Simav merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 13.76 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        SİVAS'TA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 10:22'de Sivas Ulaş merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        KÜTAHYA'DA DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:02'de merkez üssü Düzce'nin Yığılca ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 17.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        ADANA'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 02:51'de Adana'nın Kozan ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Deprem, yerin 11.35 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        11 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-11 13:10:33 39.22583 28.97361 13.76 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2025-06-11 10:22:49 39.42694 37.31861 7.0 ML 3.2 Ulaş (Sivas)

        2025-06-11 03:02:16 40.91667 31.46806 17.81 ML 3.3 Yığılca (Düzce)

        2025-06-11 02:51:44 37.63611 35.88972 11.35 ML 3.3 Kozan (Adana)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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